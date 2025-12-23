Обявиха работното време на Лидл по празниците

кадър: Лидл

"Лидл България" обяви работното време по празниците:

24 декември 07:30 – 19:00 часа

31 декември 07:30 – 17:00 часа

25 декември и 1 януари - почивни дни за всички магазини

2 януари - всички магазини отварят в 10:00 и затварят със съответното работно време на всеки магазин, пише "Фокус".

