Обявиха рентите от нивите за 2025 година

Рентите в Добруджа тази година ще са от 30 до 100 лева, прогнозира пред Про Нюз Добрич председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. По думите й рента от 100 лева обичайно ще дават земеделските кооперации, при които механизмът за изплащане е по-различен, тъй като член-кооператорите получават дивиденти под една или друга форма,.

„Предполагам, че ще има големи диспропорции при изплащането на ренти тази година. Има места в Добруджа, където добивите са изключително зле. Има и райони, където колегите жънаха уникални пшеници, получиха много добри добиви от царевица и слънчоглед. Това ще доведе до толкова голямата разлика, каквато досега в областта не е имало“, коментира Жекова. Тя посочи, че най-тежко е положението в землищата на община Добричка - след с. Ловчанци до Тервел, включително. Там добивите от всички култури тази година са изключително слаби, каза тя.

По данни на Министерството на земеделието и храните към 18 септември в област Добрич са реколтирани едва 128 300 декара от общо засетите 665 154 декара. Това представлява около 19% от общите площи, като средният добив е 207.3 кг/дка.

При слънчогледа жътвата е в своя край при среден добив от 164.3 кг/дка.

„Жътвата на царевицата в Добруджа ще приключи с добиви между 0 и 350-400 кг/дка максимум. Притеснителното е, че дори и при 400 кг/дка, което в никакъв случай няма да е средният добив за областта, и цена от 0.35 лв/кг сметката не се получава. Освен това няма и търговия. Тези, които жънем по 150 кг/дка среден добив, не можем да покрием разходите за семена и препарати“, посочи тя.

Много от колегите й, които при зажънване получават по 50-60 кг/дка добив, въобще се отказват да жънат.

„Затова казваме на колегите да пуснат искане за огледи до Общинска служба „Земеделие“, защото изпадаме в много лоша ситуация. Нямаме право да продаваме под себестойност. А, тази година ще се продава под себестойност, не само при пролетниците, но и при пшениците. Слънчогледът, може би, на места ще е по-добре, но една част от колегите ще имат такива продажби и при слънчогледа, а за царевицата – на 100 процента. В един момент, когато след 2-3 години НАП влязат на проверка, ще трябва да доказваме защо сме продавали под себестойност. Единственият вариант, по който можеш да го направиш, е да имаш протокол от държавата. Лошото е, че по закон дължиш ДДС, когато продаваш под себестойност. Ще се получи ситуация, която е абсурдна“, посочи Радостина Жекова.

„Прибирането на слънчогледът почти е приключило и добив от 164.3 кг/дка изобщо не е добре. Това, което реално ще спаси прихода от слънчоглед тази година е липсата на слънчоглед както в Румъния, така и в Молдова, както и в България. Т.е. цената ще тръгне нагоре и това по някакъв начин ще компенсира ниските добиви. За сметка на крайната цена“, посочи Жекова. И припомни, че цената на слънчогледа ескалира, когато има повишена цена на олиото. „В момента, в който цената на олиото тръгне нагоре, се повишава и цената на слънчогледа“, каза тя.

След тази тежка година за земеделските производители и ниските добиви от пролетниците, особено при царевицата, тя очаква още намаляване на площите с царевица в област Добрич.

„Тази година имаше дъждове, които помогнаха за обработките за рапица. Една част от колегите се опитваме да заменим част от площите с царевица с рапица. Дали ще се случи, ще стане ясно едва догодина. Това е надеждата – да успеем да подменим една част от царевицата. Истината е, че площите с есенници в Добруджа ще станат много, но и в Румъния това е факт. Голяма част от колегите и там се насочват към есенниците, просто защото няма избор“, коментира тя.

В тази връзка на 26-и септември Националната асоциация на зърнопроизводителите, част от която е Добруджанският съюз на зърнопроизводителите, ще има среща с министъра на земеделието Георги Тахов относно това каква ще е реакцията на държавата, защото сегашната ситуация ще бъде пагубна за сектора.

