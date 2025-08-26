Обявиха съдийските назначения за седмия кръг

Снимка: Пиксабей

Вече са ясни съдийските назначения за седмия кръг на първенството в efbet Лига.

Главен съдия на двубоя Ботев Враца - Черно море ще бъде Георги Кабаков. Припомняме, че "моряците" гостуват на съперника си в петък от 19,45 ч. Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Иван Копчев. За четвърти арбитър е определен Георги Стоянов, а ВАР ще бъде Радослав Гидженов.

Сблъсъкът между Спартак и Локомотив Пловдив ще бъде ръководен от Георги Гинчев. "Соколите" приемат пловдивчани в събота - 30 август, от 19 ч. във Варна. Асистенти на Гинчев ще са Александър Апостолов и Мартин Мачев. За четвърти съдия е определен Михаел Павлов, а ВАР ще бъде Валентин Железов.

Срещите от 7 кръг на efbet Лига



29 август 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Добруджа 1919



ГС: Геро Георгиев Писков; АС1: Мартин Емилов Венев; АС2: Иво Николаев Колев

4-ти: Васил Петров Минев; ВАР: Никола Антонов Попов; АВАР: Ивайло Красимиров Ненков



СН: Николай Йорданов Колев



29 август 2025 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Черно море



ГС: Георги Николов Кабаков; АС1: Мартин Веселинов Маргаритов; АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ти: Георги Петров Стоянов; ВАР: Радослав Петров Гидженов; АВАР: Кристиян Николов Колев



СН: Йордан Костадинов Иванов



29 август 2025 г., петък, 22:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Локомотив София



ГС: Стоян Панталеев Арсов; АС1: Тодор Василев Вуков; АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Мартин Иванов Марков; ВАР: Мартин Живков Великов; АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Антон Симеонов Генов



30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ФК Спартак 1918 - ПФК Локомотив Пловдив



ГС: Георги Милков Гинчев; АС1: Александър Христов Апостолов; АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ти: Михаел Петков Павлов; ВАР: Валентин Станчев Железов; АВАР: Станимир Илков Илков



СН: Георги Василев Йорданов



30 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА



ГС: Георги Димитров Давидов; АС1: Даниел Милков Ников; АС2: Никифор Деянов Велков

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров; ВАР: Венцислав Георгиев Митрев; АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Валентин Желев Добрев



31 август 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Арда Кърджали - ПФК Берое



ГС: Никола Антонов Попов; АС1: Красимир Владимиров Миланов; АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ти: Кристиян Николов Колев; ВАР: Владимир Вълков Вълков; АВАР: Георги Петров Стоянов



СН: Георги Крумов Виделов



31 август 2025 г., неделя, 19:15 ч.

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948



ГС: Красен Иванов Георгиев; АС1: Христо Пламенов Хаджийски; АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски; ВАР: Драгомир Димитров Драганов; АВАР: Любослав Бисеров Любомиров



СН: Крум Добринов Стоилов



31 август 2025 г., неделя, 21:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Пловдив



ГС: Васил Петров Минев; АС1: Георги Пламенов Тодоров; АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ти: Мартин Живков Великов; ВАР: Станимир Лозанов Тренчев; АВАР: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Радан Василев Мирянов

