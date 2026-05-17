Обявиха седмичната прогноза за времето: Много дъжд и понижение на температурите в сряда и четвъртък

17.05.2026 / 23:42 0

Новата седмица у нас ще започне с типично пролетно време – динамично, ветровито и с разкъсана облачност. В много райони ще има и слънчеви часове, но атмосферата ще остане неустойчива, особено в следобедните часове.

В понеделник ще духа умерен, а в източните райони и временно силен северозападен вятър. Облачността ще бъде променлива, като само на отделни места в Югозападна България, особено  около планините са възможни краткотрайни превалявания. Температурите ще се задържат малко по-ниски от средните за май  – около и малко над 20 градуса.

Във вторник вятърът постепенно ще отслабне, а в много райони и напълно ще стихне, ще се затопли. Това ще създаде условия за развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност над Южна и Централна България. Следобед, там на повече места ще превали и прегърми, като локално са възможни и по-силни гръмотевични бури, особено в Западна Тракия, а през нощта срещу сряда и над Североизточна България. 

В сряда и четвъртък, атмосферата отново ще стане по-динамична. Северозападният вятър ще се усили, а над страната ще премине атмосферно смущение, очакваме и нова  порция по-хладен въздух.  И през двата дена ще се развиват купесто-дъждовна облачност, като краткотрайни валежи и гръмотевични бури се очакват главно в Източна България и планинските райони. В четвъртък валежите, ще обхванат и Южна България, пише meteobalkans.com.

Към петък и събота вероятността за валежи чувствително ще се увеличи. Очакват се гръмотевични бури на повече места в страната, а на места явленията ще бъдат интензивни. Има повишен риск от локални поройни валежи, значителни количества дъжд за кратко време и градушки. В петък вятърът временно ще се ориентира от север-североизток и ще отслабне, но още в събота отново ще се усили.

Температурите през седмицата ще останат сравнително близки до климатичните норми за втората половина на май. В началото и края на периода максималните стойности ще бъдат около 20 градуса, докато в средата на седмицата ще се повишат с няколко градуса.

