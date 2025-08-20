Обявиха свободни места в общинските детски градини във Варна

снимка: Община Варна

Общинска дирекция „Образование и младежки дейности“ обяви свободните места за всички възрасти в общинските детски градини и детски градини с яслени групи във Варна.

Според данните най-голям брой места има в новопостроената ДГ№52 „Бялата лястовица“ - общо 96. От тях 36 са местата за Първа група (родените през 2022 г.), 10 за Втора група (родени през 2021 г.), и по равен брой - 25 са местата за Трета и Четвърта група (родени през 2020 г. и 2019 г.). Предстои на 15 септември новата детска градина №52 „Бялата лястовица“ да посрещне първите приети и записани деца в четирите възрастови групи. Тя се намира в район „Одесос“, на ул. „Велчова завера“ №12.

Голям брой свободни места са обявени и в ДГ№24 „Детско градче“. За Първа група свободните места там са 56 (родените през 2022 г.), 3 са вакантните места за Втора група (родени през 2021 г.). Детското заведение разполага и с 9 незаети бройки в Четвърта група. Градината се намира в район „Младост“, на ул. „Никола Симов“ 6. ДГ№49 „Боров кът“ също е обявила 23 свободни места в различните възрастови групи, ДГ№48 „Ран Босилек“ с. Тополи разполага с 28 свободни места за Първа група и две места за Втора група.

За повече информация за останалите вакантни места в общинските детски градини и детски градини с яслени групи във Варна на адрес:

https://dg.uslugi.io/garden/ article/131?reception=garden

