Обявиха таксите в банка ДСК, Пощенска, Уникредит Булбанк и Фибанк за броене на монети в лева

Поне 10 лв. такса за броене на монети вземат търговските банки на клиентите, които искат да се отърват от събраните стотинки преди приемане на еврото. При някои кредитни институции обаче услугата струва доста повече – 24 лева.

Уедряването на монети е без такса в БНБ, ако те са сортирани и са на стойност под 250 лева. Над тази сума таксата е 1,7% върху разликата над 250 лв., но поне 1,30 лева. Ако монетите не са сортирани по номинали, услугата струва 1,8% върху цялата сума, но минимум 2,60 лева. Обмяната се извършва в Касовия център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ 10 в София. Вариант е и дружеството за касови услуги, собственост на БНБ, което има офиси и в Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

Заради приемането на еврото кредитните институции масово премахнаха до края на годината таксата за внасяне на левове по сметка. Целта е да се стимулират хората да си вложат парите в банките, където левовете да се превалутират автоматично и безплатно на 1 януари. Ако искате обаче да си внесете стотинките, то ще трябва да платите такса броене. Същото важи и ако искате банката да ви уедри монетите. Таксата за броене обикновено е процент от сумата, но на повечето места има минимална твърда такса, която трябва да платите. Условието на банките е да сте сортирали предварително по номинали металните пари.

Така например в Първа инвестиционна банка броенето на монети струва минимум 10 лева. Толкова е и в Пощенска банка. В УниКредит Булбанк таксата за броене е 5% върху сумата. Най-скъпа е услугата в Банка ДСК. Там таксата е 6% от сумата, но минимум 24 лева.

От УниКредит Булбанк съобщиха специално пред „Телеграф“, че банката приема неограничено монети, като до края на годината събира такса за броене. След 1 януари ще приема неограничено монети в по-големите филиали и без да има право да начислява такса, при условие че са предварително сортирани от клиента по купюри. В някои по-малки филиали ще се ограничава приемане до 200 бр. монети на вноска

