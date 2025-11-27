Обявиха тарифа от 5 хиляди лева

Кадър Фб

Популярното риалити семейство Боби и Нина Димитрови, по-известни като Пиленцата от Монако, отново предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи. Двамата обявиха най-новата си идея – "курс по лукс", кръстен гръмко "Станете ТОП гъзар".

Това ще ви струва "скромните" 5000 лева на човек, като в сумата влизат самолетни билети и "обиколка из луксозни места на Френската ривиера". Обещанието е ясно: ден като милионер, рамо до рамо с Пиленцата.

"Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако", гласи рекламата, придружена със снимки от яхти, лимузини и розово шампанско, пише Блиц.

Боби Манекена лично допълва офертата така: "Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако."

В социалните мрежи обаче реакциите не закъсняха – от истински фурор до откровени подигравки. Под поста валят коментари от рода на: "Моля ви, добавете и пакет за начинаещи гъзари – още бъркам посоката, в която се държи шампанското"

А също и - "Щеше да е смешно, ако не беше тъжно…".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!