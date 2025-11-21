Обявиха цената в евро на хартиения билет за автобусите във Варна

Булфото

Цената на хартиения билет за пътуване с времетраене 60 минути да бъде намалена и от 01.01.2026 г. ще струва 1 евро (досегашна стойност от 2 лева). Това предложение от името на кмета Благомир Коцев ще бъде внесено за обсъждане на предстоящата сесия на Общинския съвет, за да влезе в сила от началото на новата година. Предложението за промяна на цените засяга всички видове превозни документи, прилагани в системата на обществения транспорт на територията на Община Варна. То е във връзка с влизането в сила на Закона за въвеждане на еврото в Република България и необходимата актуализация на цените.

След 01.01.2026г. всички разплащания трябва да бъдат в евро, като цените ще се приравняват по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лв. Цената на билет за пътуване на хартиен носител от машина за продажба на билети (МПБ) с времетраене 60 минути е 2,00 лева и при превалутиране се равнява на 1,02 евро, което е неудобно за разплащане.

Актуалните към момента цени, определени в левове, при превалутиране водят до стойности в евро, които създават затруднения както за гражданите, така и за служителите, обслужващи продажбата на превозни документи. Предвид неточните суми, които се получават при превалутирането, ще възникнат затруднения и в работата на машините за продажба на билети, е отбелязано в предложението до Общинския съвет.

С цел улесняване на разплащането при някои от видовете превозни документи ще има известно повишение. Така например актуалната цена на билет за пътуване на хартиен носител от машина за продажба на билети с времетраене 90 минути е 2,50 лева, приравнени на 1,28 евро. Предложението е тя да стане 1,30 евро.

Известно намаление ще има в цената на целодневен билет на хартиен носител - сега тя е 4,00 лева, приравнена на 2,05 евро. Според предложението трябва да стане 2,00 евро от 1 януари.

Актуалната цена на билета за нередовен пътник (наказателен билет) е 40,00 лева, равняващи се на 20,45 евро. Този билет се заплаща само в брой на контрольорите по редовността на пътниците и сумата е неудобна за разплащане както за служителите при връщането на ресто, така и за гражданите. Предложението е тя да бъде закръглена и намалена 20 евро.

Актуалната цена на нова, изгубена или повредена електронна карта (пластика) е 2,00 лева, равняваща се на 1,02 евро. Предложението е тя да струва 1 евро. Актуалната цена на дубликат на преференциална карта е 7,00 лева, равняваща се на 3,58 евро. Предложението е тя да струва 3,50 евро.

При абонаментните карти, които се заплащат в пунктовете за продажба, предложението е, както следва:

Абонаментни карти за една линия:

- Абонаментна карта за една линия за срок от 30 дни – 35,00 лева, приравнени на 17,89 евро. Според предложението при нея ще има леко повишение – 18,00 евро;

- Абонаментна карта за една линия за срок от 90 дни – актуална цена 90,00 лева, приравнени на 46,02 евро. Според предложението- 46,00 евро;

- Абонаментна карта за една линия за срок от 180 дни – актуална цена 180,00 лева, приравнени на 92,03 евро. Според предложението- 92,00 евро;

Абонаментната карта за всички линии:

- Абонаментна карта за всички линии за срок от 30 дни – актуална цена 50,00 лева, приравнени на 25,56 евро. Според предложението- 25,50 евро;

- Абонаментна карта за всички линии за срок от 90 дни – актуална цена 135,00 лева, приравнени на 69,02 евро. Според предложението – 69,00 евро;

- Абонаментна карта за всички линии за срок от 180 дни – актуална цена 270,00 лева, приравнени на 138,05 евро. Според предложението – 138,00 евро;

- Абонаментна карта за всички линии за срок от 365 дни – актуална цена 520,00 лева, приравнени на 265,87 евро. Според предложението – 266,00 евро.

Абонаментни карти по междуселищните линии (до с. Тополи, с. Константиново, с. Казашко, с. Звездица, с. Каменар, КК Златни пясъци, местност „Крушките“ („Корабостроител“), местност „Аладжа манастир“):

- за срок от 30 дни – актуална цена 40,00 лева, приравнени на 20,45 евро. Според предложението - 20,50 евро;

- за срок от 90 дни – актуална цена 110,00 лева, приравнени на 56,24 евро. Според предложението – 56,00 евро;

- за срок от 180 дни – актуална цена 215,00 лева, приравнени на 109,93 евро. Според предложението – 110,00 евро;

- за срок от 365 дни – актуална цена 420,00 лева, приравнени на 214,74 евро. Според предложението – 215,00 евро.

Абонаментни карти по новата линия Аксаково – КК Златни пясъци:

- за срок от 30 дни – актуална цена 75,00 лева, приравнени на 38,35 евро. Според предложението -38,00 евро;

- за срок от актуална цена 90 дни – актуална цена 205,00 лева, приравнени на 104,81 евро. Според предложението -105,00 евро;

- за срок от 180 дни – актуална цена 400,00 лева, приравнени на 204,52 евро. Според предложението – 204,50 евро;

- за срок от 365 дни – актуална цена 790,00 лева, приравнени на 403,92 евро. Според предложението – 404,00 евро.

Предложените промени целят осигуряване на съответствие с изискванията на закона относно преобразуването на цените от левове в евро по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лв. и въвеждането на двойно обозначаване на цените за периода 8 август 2025 г. – 8 август 2026 г. Според предложението те ще улеснят гражданите при разплащане на билети и закупуване на абонамент за карти чрез закръгляване на стойностите до удобни суми (0,10; 0,20; 0,50, 1,00 евро и 2,00 евро). Целта е постигане на баланс между икономическата обоснованост на транспортната услуга и социалната поносимост на цените за различните категории пътници.

С промените се цели още насърчаване на използването на електронни превозни документи и поддържане на достъпността на обществения транспорт, включително по междуселищните линии.

Без промяна остава цената на превозните документи, закупени през приложението TicketVarna, като билета с времетраене 60 минути, ще струва 0,51 евро.

