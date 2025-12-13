Обявиха цената за изтеглянето на танкера край Ахтопол

снимка МТС

Впристанище Бургас е доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера „Кайрос“. Плавателният съд, дълъг 276 метра, вече 9-ти ден стои на котва край Ахтопол. Утре генераторът ще бъде натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и транспортиран до танкера, предаде БНР.

Започна изпълнението на одобрения оперативен план за обезопасяването и очакваното изтегляне на танкера KAIROS от Ахтопол до Бургаския залив.

Утре работният катер ще придвижи доставения вече генератор до плавателния съд. Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва с цел осигуряване на безопасни условия за следващия етап от операцията.

В понеделник, рано сутринта, се предвижда три влекача да отплават от бургаското пристанище до Ахтопол. След пристигането им ще започне вдигане на котвата и буксировка, както е предвидено в одобрения план. Очаква се операцията да приключи с безопасно закотвяне на танкера в предварително определен район в Бургаския залив късно вечерта.

По време на цялата операция ИА "Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.

1,2 млн.лв са средствата, осигурени за изтеглянето на танкера.

