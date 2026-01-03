Обявиха цените на църковните свещи в евро

Снимка: Булфото

В изпълнение решението на Св. Синод на БПЦ от заседанието му на 11 септември 2025 г., от Софийската света митрополия разпространиха съобщение до всички църкви и манастири как се променя единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории, посочва БНТ.

Единична цена на църковните парафинени свещи:

0.40 лв. – 0.20 евро (400 бр./опак.) – 80 евро кг.

1.00 лв. – 0.50 евро (200 бр./опак.) –100 евро кг.

2.00 лв. – 1.00 евро (80 бр./опак.) – 80 евро кг.

4.00 лв. – 2.00 евро (40 бр./опак.) – 80 евро кг.

8.00 лв. – 4.00 евро (20 бр./опак) – 80 евро кг.

Единична цена на църковните восъчни свещи:

1.00 лв. – 0.50 евро (200 бр./опак.) – 100 евро кг

2.00 лв. – 1.00 евро (80 бр./опак.) – 80 евро кг

4.00 лв. – 2.00 евро (40 бр./опак.) – 80 евро кг

8.00 лв. – 4.00 евро (20 бр./опак.) – 80 евро кг

Съгласно изискванията на държавната администрация до 8 август 2026 г., следва цените на църковните свещи да бъдат обявени в лева и в евро, а след тази дата само в евро. Единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории влиза в сила от 1 януари 2026 г.

