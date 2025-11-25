Обявиха цените за лов на различните видове лов и дивеч за 2026 година

Пиксабей

Със заповед на министъра на земеделието и храните бяха утвърдени цените на разрешителни за лов, валидни за периода 01.03.2026 г. – 28.02.2027 г., в зависимост от вида дивеч и начина на ловуване, разпределени по категории.

Това става на основание чл. 65, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България,

1. Категория индивидуален лов на едър дивеч, включваща следните групи и цените:

а/ благороден елен – 48.89 лв./25€

б/ елен лопатар и муфлон – 48,89 лв./25€

в/ сърна – 29.34 лв./15€

г/ дива свиня – 0,97 лв./0.5€

д/ глухар – 48,89 лв./25€

е/ други – 48.89 лв./25€

2. Категория групов лов на дива свиня – 58,67 лв./ 30 €

3. Категория индивидуален лов на местен дребен дивеч – 9,78 лв; / 5 €

4. Категория индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч – 9,78 лв;/ 5 €

5. Категория групов лов на местен дребен дивеч – 9,78 лв./5€, умножен по броя на участниците;

6. Категория групов лов на мигриращ и водоплаващ дивеч – 9,78 лв./ 5 €, умножен по броя на участниците.

