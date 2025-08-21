Обявиха ваканциите на учениците за 2025 - 2026 година

Пиксабей

Постарахме се тази година да няма разкъсване на почивни дни през седмицата при ваканции. Затова междусрочната ваканция е в началото на седмицата. Това заяви Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието.

По думите ѝ, освен това когато има работен ден между събота и неделя и официален почивен ден, въпросният работен ден ще е почивен за учениците. Пример е 2 март, 2026 година

Освен това коледната ваканция ще е от 24 декември до 4 януари, но малко по-малка ще е пролетната ваканция, тя съвпада с Великденските празници. Отделно, неучебни ще са дните, в които има матури, стана ясно от казаното от Лазарова пред bTV.

Тя призна, че има обсъждане матурата след X клас да отпадне, но още няма окончателно взето решение. На въпрос ще се учи ли повече математика, тя каза "да", но се обсъжда колко и къде.

На въпрос за обучението по религия (името дотук е "Добродетели и религия"), Лазарова отрече, че е възможно да има пилотно обучение. Религията се намира в Народното събрание, между първо и второ четене, напомни зам.-образователният министър. Имало и национална програма за квалификация на педагогическите специалисти – от септември щяло да почне обучение на желаещи да са учители по религия във висшите учебни заведения, таксата щяла да се покрива от Министерството на образованието (МОН).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!