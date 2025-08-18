Обявиха важна новина за пострадалия кондуктор при катастрофата в София

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Разкриха нови подробности за жестоката катастрофа в София, при която 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус.

При инцидента загина 61-годишен сирийски лекар, а състоянието на шофьора на автобуса на градския транспорт, изчаквал червен светофар в секундите преди катастрофата, остава тежко.

В болница са още трима души, като сред тях е и кондукторът на автобуса.

По данни на Центъра за градска мобилност той е на 65 години, и по негово желание е работил само нощни смени.

Припомняме, че по време на инцидента 21-годишният мъж е карал след употреба на райски газ, информира бТВ.

