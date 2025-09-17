Обявиха времето за поредицата почивни дни

снимка: Булфото

Слънчево и топло за сезона време предстои през почивните дни, включително и в празничния понеделник, 22 септември, когато в много райони от страната отново ще бъде горещо, с температури над 30°.

Преди това обаче, в сутрешните часове в четвъртък и петък, ще има райони с необичайно ниски температури. Минималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между 7° и 13°, по Черноморието – от 10° до 15°. В София, след почти 15° рано сутринта, утре ще бъде едва около 8°. Максималните температури утре ще бъдат от 21° североизточните райони, където ще продължи да духа временно силен северозападен вятър, до 27° в Югозападна България, в София - около 24°. Ще преобладава слънчево време, а с изключение на Североизточна България, вятърът в останалата част от страната вече ще бъде умерен, все така с посока от северозапад, допълва БНТ.

По Черноморието вятърът утре ще се ориентира от север-северозапад. Ще бъде временно силен вятър. Ще се усилва и вълнението на морето, с височина на вълните до около метър. Ще преобладава слънчево време, с максимални температури от 23° до 26°.

И в планините ще се задържи ветровито, с умерен и силен северозападен вятър, но и там ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността. По най-високите върхове ще бъде необичайно студено, с отрицателни минимални и максимални - едва няколко градуса над нулата.

И за разлика от хладното за сезона време на Балканите, където и утре в много райони ще остане опасно ветровито, на Пиренеите ще се задържи горещо, с температури на много места в Испания, включително и в столицата Мадрид, над 35°. В по-голямата част от Европа утре ще бъде слънчево. Ще вали само в северните части от континента.

През следващите дни у нас ще бъде почти безоблачно, на места със сутрешни мъгли или ниска слоеста облачност. В петък вятърът ще отслабне, а минималните температурите още ще се понижат и на места ще бъдат едва около 5 – 6°. Максималните обаче слабо ще се повишат. Затоплянето ще продължи и през почивните дни, и в началото на новата седмица, като повишение предстои и при сутрешните температури.

