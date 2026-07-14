Обявиха за какво ще е обръщението на Тръмп към американците

Обръщението към американците, което президентът Доналд Тръмп обяви, че ще направи в четвъртък, ще бъде посветено на наскоро разсекретени доклади за планове на чужди държави да се намесят в изборите в САЩ през 2020 г., са заявили двама неназовани източници от Белия дом, цитирани от телевизионния канал Ем Ес Нау (MS Now), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп обяви в понеделник в публикация в социалната си платформа Трут Соушъл, че ще направи обръщение към американците този четвъртък в 21:00 ч. източноамериканско време (4:00 ч. българско в петък).

Президентските избори през 2020 г. бяха спечелени от демократа Джо Байдън, но Тръмп многократно е повтарял тезата си, че те са му били „откраднати“.

Редактор "Екип на Петел",

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