Обявиха за международно издирване мъж, присвоявал луксозни автомобили в Стара Загора

Пекселс

Районният съд в Стара Загора е разрешил изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена спрямо 45-годишен мъж с инициали Ю.Я., който е обвиняем за обсебване на автомобили в големи размери, съобщиха от Районната прокуратура – Стара Загора.

Решението е постановено на 28 юни 2026 г. по искане на прокуратурата. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че в периода от 3 октомври до 28 ноември 2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, е присвоил чужди движими вещи – общо 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке, като е отказал да ги върне. Деянието е квалифицирано като обсебване в големи размери по Наказателния кодекс, предаде "Дарик".

По данни на разследването Ю.Я. е сключил договори с фирма със седалище в Стара Загора, която се занимава с покупко-продажба и отдаване на автомобили под наем. Сред превозните средства, предмет на договорните отношения, са автомобили от марки като „Мерцедес“, „Ферари“, „Ламборджини“ и „Порше“.

Според прокуратурата след определен период през 2025 г. мъжът е преустановил плащанията по договорите и е отказал да върне автомобилите, въпреки изпратени уведомления чрез частен съдебен изпълнител. Впоследствие той не се е явявал на призовки и е бил обявен за общодържавно издирване, поради което е било образувано задочно производство.

След влизане в сила на съдебния акт Европейската заповед за арест ще бъде изпратена за изпълнение от компетентните органи. При установяване и задържане на лицето, прокуратурата ще поиска и мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор "Екип на Петел",

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