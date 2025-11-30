реклама

Обявиха за натоварено движение на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

30.11.2025 / 11:00 0

снимка: МВР, архив

На границата с Турция на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово“  трафикът е интензивен на вход и на изход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. 

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове. 

Норамлон се осъществява движението и на граничните преходи с Гърция и Румъния, допълват от „Гранична полиция“.

 

