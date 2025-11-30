Обявиха за натоварено движение на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

снимка: МВР, архив

На границата с Турция на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово“ трафикът е интензивен на вход и на изход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

Норамлон се осъществява движението и на граничните преходи с Гърция и Румъния, допълват от „Гранична полиция“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!