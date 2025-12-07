Обявиха за нов тип телефонна измама

Снимка: Пиксабей

Нова телефонна измама набира скорост у нас. Организаторите, които се представят за служители на институции, са в бившите съветски републики, казват от МВР. Но тук работят с финансови мулета. Жертвите са принуждавани са теглят големи кредити или да изтеглят спестяванията си. Измамниците злоупотребяват с името на МВР и БНБ, за да подлъжат жертвите си. Подробности за схемата разказва журналистът на NOVA Мариета Николаева.



Страхува се и се срамува. Затова ще остане анонимна. На 25 години е. Учи и работи. В дома си е, когато получава обаждане от непознат номер. Отсреща е жена, която се представя за служител на МВР.



"Беше петък сутрин и получих телефонно обаждане, съобщиха ми, че Симеон се опитал да изтегли кредит на мое име, като е използвал мой данни. И в момента бил на последна стъпка да одобрение и ако не взема спешни мерки ще бъде изтеглен", посочва тя. И допълва, че е в размер на 10 хиляди лева.



Обяснява ѝ, че трябва да се действа много бързо, за да се предотврати тегленето на кредит на нейно име. За целта - тя трябва да изтегли.



"Kазаха как трябва да отида в моята банка, за да зануля моя потенциал и кредитът да не може да бъде изтеглян", допълни тя. Без да се усъмни и да се замисля, се отправя към най-близкия банков клон и заявява кредит.



"По някаква случайност банката беше на 3 минути, поисках кредит, предложиха ми 50 хиляди лева. Попитаха ме какво ще правя с тази сума. Те предварително ме бяха подготвили и ми казаха, че след няколко часа ще бъде одобрен кредитът и ще мога да си получа парите. Прибрах се до жилището си, нямах право да затварям телефона. Всичко това продължи в рамките на 8 часа. Когато прекъсваше обаждането, те веднага звъняха наново", разказа още жената за Нова.



Оказва се, че измамниците следят всяка стъпка на жертва си. Не само по телефона. Знаели и кога излиза от жилището, и как е облечена.



Отпускането на кредита се забавя. Това изнервя измамниците, които я принуждават постоянно да отскача до клона на банката и настояват да ѝ отпуснат парите. Искат ги в брой. Следобеда ги получава. 50 хиляди лева.



Казали ѝ, че банката издава фалшиви банкноти. Така в разговора се включват и други измамници, които се представят за служители на БНБ и ГДБОП. Те трябвало да се погрижат за уж фалшивите пари.



"След като получих парите, те ме бяха инструктирали да ги сложа с торба, и да се прибера до вкъщи, като казаха да преброя банкнотите и какви видове има. Наблягаше се на факта, че столевките са фалшиви и ще си имам работа със съда и полицията, затова трябва да ги предам. Казаха ми как до жилището ми ще дойде представител на БНБ. На него трябваше да дам парите за проверка", спомня си още жертвата.



Телефонната връзка не се прекратява нито за миг. Затваря малко преди срещата с мнимия представител на банката, който взима парите.



"От пътеката на блока ми дойде един мъж, беше слаб, имаше качулка, те продължаваха да ми говорят разни неща, държаха ми постоянно мозъка зает, нямаше секунда тишина, мъжът ме приближи, казах код, дадох му парите, мъжът си тръгна", допълва тя.



Нужни са ѝ няколко дни, за да осъзнае, че е станала жертва на измама.



"Един два дни след случката, след като психиката ми си отпочина, не спах, осъзнах какво се е случило. Не можах да спя от страх, те знаеха много неща за мен и ми трябваше време, за да си почина", казва още жената.



Тези телефонни измами са сравнително нови. Но, все повече набират скорост. През последните месеци жертвите драстично са се увеличили. За разлика от другите телефонни измами, тук мишени са млади хора, допълва Нова тв.



"По-млади хора са жертвите, касае се за телефонна измама, но по различен сценарий. Възрастовият диапазон на жертвите е 20-40 години, общата сума е около 300 хиляди лева до момента. Вкарват човек в паническа ситуация и се обяснява че парите ще бъдат присвоени или ще се изтегли кредит. А в такава ситуцаия спираш да мислиш разумно", посочи главен инспектор Стефан Попов, който е началник сектор "Детска престъпност и криминален контингент" в СДВР.



По данни на МВР идеолозите са измамата са извън България и се използват финансови мулета. Те прибират парите от жертвите и им ги предават. Вече има и арестувани. Задържаха майка и непълнолетния ѝ син за "ало" измами за над 30 000 лв.



Това създава чувството че не е телефонна измама.Според разследването "ужилените" не са в опасност - в момента, в който измамникът разбере, че ще му дадат парите, изпраща мулето и прекъсва контакта. Ако в самия разговор усетят, че човекът няма да поддаде, моментално прекъсват връзката.



Избират жертвите на случаен принцип, а телефоните взимат от интернет, твърдят от МВР. Обаждат се от реални номера, които клонират. Де фактор използват български номер, който или не съществува или зад него има реален човек, който няма нищо общо със схемата.



Според психолози реалният брой на потърпевшите е доста по-голям от този в данните на МВР. Причината е, че мнозина се срамуват и не подават сигнали.



Психологът Велина Владимирова смята, че латентността е висока. "Когато осъзнаеш какво се е случило, чувството за вина и срам е много високо и мнозина не са склонни да споделят дори на близките си, защото изпитват срам, че са излъгани и тук не говорим за хора от ниска социална прослойка, напротив, жертва на подобна измама може да стане всеки един", обясни тя.



Според нея хората се поддават, защото такива обаждания са стресови и в повечето случаи са свързани със спешност, а това кара хората да изпадат във внезапен стрес - действат без да го обмислят. "На жертвите им е казано, че ги грози голяма опасност, а след това влиза в играта фактора на постоянното задържане на внимание, жертвата не може да се замисли. Измамниците ползват структури, които хората уважават", казва още Владимирова.



Освен финансовите загуби, тези измами нанасят и сериозни щети и върху психиката на жертвите, казва психологът: "Има хора, при които това може да доведе до сериозни психологични последици. Възможно е да започнат да изпитват страх, нарушен сън", допълни психологът.



Героинята на историята ни вече е извървяла този път. Както тя я нарича тази игра с умовете на хората. Дълго време ще изплаща кредита. Но, казва, че това на пръв поглед безобидно престъпления я е променило - вече е много мнителна и не вярва никому.

