Обявиха за пораженията в Лозенец и Ахтопол

Поройните дъждове на юг от Бургас наводниха улици и приземни етажи в Лозенец и Ахтопол. Дни след бедствието, което причини големи щети в Царево, районът все още е в капана на пороите.

След наводненията в Царево и Лозенец кметовете очакват окончателно спиране на дъждовете, за да се започне възстановяване на щетите. Поражения има не само по инфраструктурата и сградите, но и на плажа,предава Нова тв.

Кметът на село Лозенец Женя Ганджиева обясни, че при всеки голям дъжд има проблеми в селото. Повече от 10 къщи в най-ниската част са били наводнени, включително апартхотел, няколко къщи за гости и частни домове. Бедстващи няма, но хората са ядосани, защото след 2023 година при тях това се повтаря.

„Вчера деретата бяха в нормално състояние, а язовирите - под приливниците. 12 часа валя дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места – дори на самото морско равнище”, обясни Ганджиева.

Около 100 л/кв. м са паднали в Царево през вчерашния ден, като сумарно от едноседмичния дъждовен период дъжда е почти колкото за цяла година. След водната стихия в Лозенец някои улици, които е трябвало да бъдат ремонтирани още през 2023 година, днес изглеждат по-зле. Стичащата се вода е разрушила леко някои плажни ивици. Местната власт е спокойна, защото обикновено морето възстановява пясъчните ивици след зимните бури, а щетите към този момент могат да бъдат поправени.

От Регионалната здравна инспекция отправиха апел жителите от наводнените общини да не консумират вода от чешмите за питейни нужди. Взетите първи проби на водата вече са готови.

"Влас и Китен излязоха с малко по-лоши резултати. Но така или иначе - това не ни дава основание към другите, които са добри, да отпадне препоръката да не се използва водата", обясни Георги Паздеров, началник на РЗИ-Бургас.

“На нас ни трябва канализация, отводняване, шахти, какво ли не, тротоари няма. София не е заседавала пред 2023 година, сега ще се започва говорене за инфраструктурата, през 2027 или 2028 година ли ще започнем? Аз просто вече съм отчаян, че тук никога няма да има улица”, сподели Константин Дичев, който живее в Царево.

В най-ниската част на селото има построени хотели.

„Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места”, обясни Ганджиева.

Тя каза още, че хората са притеснени, особено след наводнението от 2023 г. Днес ще се извършват огледи, защото има наводнени приземни етажи. Учениците се връщат на училище.

„Екипи на общината, на районното управление, на „Гранична полиция" – всички бяха на терен. Следяха се реките, мостовете, всяко по-критично място. Изцяло спокойно премина нощта. Водите са се оттекли, но следва много работа”, заяви зам.-кметът на Царево Денис Диханов.

Община Царево откри кампания в помощ на пострадалите.

