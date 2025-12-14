Обявиха за приятно време в неделя

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя ще преобладава ясно време. Над Дунавската равнина и Тракия ще има и ниска слоеста облачност. В равнините ще се образува и мъгла. Около река Дунав, Софийското поле и Горнотракийската низина не са изключени и целодневни мъгли.

Очакваните минимални температури ще бъдат между 2°С и 4°С, а в котловините на Западна България, планинските райони, Предбалкана и крайните североизточни части – от минус 2°С до 1°С. По-топло ще се задържи по Черноморието и северно от планините – до 7–9°С, допълва meteobalkans.com.

През деня в неделя над почти цялата страна ще преобладава слънчево време. Около водните басейни ще има условия за мъгли или ниска инверсионна облачност, но с напредването на деня ще се разкъса. Максималните температури ще бъдат между 8°С и 11°С, а в районите северно от склоновете на Стара планина – до 12–14°С. По-хладно ще се задържи в местата с мъгли – до 5–8°С. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в Източна България – от запад.

Времето в София

През нощта срещу неделя времето ще бъде предимно ясно, сутрин – мъгливо. Минималните температури ще са между минус 2°С и минус 1°С. През деня облаците ще се разкъсат до слънчево време. Максималните температури ще достигнат 11–12°С. Ще духа слаб западен вятър.

Времето в планините

В планините времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°С, а на 2000 метра – около 2°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще бъде предимно облачно или с мъгли. През деня – с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11°С и 12°С. Вълнението на морето ще е 1–2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето ще се задържи слънчево и топло, а в равнините – мъгливо. Ще има условия и за целодневни мъгли в Южна Румъния и Сърбия.

