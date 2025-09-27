Обявиха за сняг в събота

Снимка: Булфото, архив

През нощта срещу събота над почти цялата страна ще бъде предимно облачно. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър с тенденция към понижение на температурите. Минималните градуси ще бъдат между 9° и 14°C, по морето – малко по-високи, до 14–17°C. По-ниски стойности се очакват в планинските райони на Югозападна България и Предбалкана – около 4–6°C.

До обяд в събота над крайните западни и северозападни райони ще има валежи от дъжд, ще са слаби. През деня ще е предимно облачно, с временни разкъсвания. Вятърът ще е слаб, предимно от североизток. Понижението на температурите, ще продължи.В Дунавската равнина и по Черноморието вятърът временно ще бъде силен, допълва meteobalkans.com.

Дневните температури в цялата страна ще се понижат спряно четвъртък и ще са около и под 20°C.

Времето в София

През нощта срещу събота времето ще е предимно облачно със слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 9°С до 12°C. До обяд ще е облачно със слаби валежи.След обяд и с временни разкъсвания. Дневните температури ще са между 15°-17°C.

Времето по планините

Облачно, дъждовно и ветровито време ни очаква в планините, особено в Рило-Родопската област и Стара планина. Вятърът ще е от североизток.Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, а на 2000 метра – около 5°С.

Времето по Черноморието

Времето ще е предимно облачно, ще има и ръмежи, а зареди силният североизточен вятър усещането за студ ще се усилва. Дневните температури ще са между 18 и 22°С. Заради силния вятър градусите ще се усещат по-ниски – около 15°С. Температурата на морската вода е между 21 и 23°С. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.

Времето на Балканите

Над западните и южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално, а над крайните североизточни райони – антициклонално. Към Румъния и България ще се пренася сравнително по-студена въздушна маса, докато останалата част от полуострова ще бъде под влияние на пренос на по-топла въздушна маса. Очакват се валежи, предимно в планинските райони.

