Обявиха за срещата между България и Северна Македония

снимка: Пиксабей

Без съществен напредък завърши поредната среща на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония.

На 6-ти и 7-ми ноември в Скопие се проведе 38-мо редовно заседание на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси.

По време на заседанието северномакедонската страна е представила новите учебници по История и общество за 5-ти и 6-ти клас. Дискусията по тази тема ще продължи на следващата среща.

Тя ще се проведе през първата половина на декември в София.

Съвместната комисия беше създадена в резултат на подписания на първи август 2017-та година Договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество и е ключова част от споразумението.

