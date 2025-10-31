Обявиха за трапезата на Архангелова задушница

снимка: Булфото

На 1 ноември отбелязваме Архангелова задушница - в съботата преди Архангеловден. Тогава почитаме паметта на своите близки покойници с традиционни обреди и специално приготвени ястия.

Денят, известен още като Голяма задушница, е време за смирение, молитва и спомен за душите на починалите близки. На гробищата се раздава храна, символ на духовна връзка между живите и мъртвите.

Най-важното ястие на Архангелова задушница е житото, което се вари със захар и орехи.

Вареното жито символизира възкресението и вечния живот – зърното умира, за да даде нов плод, както душата продължава да живее след смъртта.

В някои краища се добавят канела, ванилия или стафиди, а в други житото се залива с мед за повече сладост и благословия.

На трапезата присъства и питка, често наричана "задушнична". Тя се приготвя с мая, украсява се с кръст или други християнски символи и се прелива с вино на гроба.

Питката се раздава за "Бог да прости" и се споделя със съседи и близки.

Обичайно се приготвя и постна боб чорба или леща, тъй като денят обикновено се пада в постен период.

В някои региони жените готвят и сарми от зеле, печени чушки с боб, тиквеник или варени картофи – все ястия без месо, които се смятат за подходящи за задушница.

Неизменна част от обреда е и виното, с което се преливат гробовете – то символизира кръвта Христова и вечния живот.

Архангелова задушница се нарича още Мъжка задушница, защото Архангел Михаил е смятан за водач на душите към отвъдния свят, пише Bulgaria ON AIR.

В този ден хората не просто готвят и раздават храна, а изразяват вярата си, че добротата и молитвата стигат отвъд смъртта. На трапезата няма шум и веселие – има тишина, свещи, вино и топлината на спомена.

Традицията се пази и до днес в почти всяко българско село и град.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!