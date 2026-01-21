Обявиха за защитени четири вековни дървета

Снимка: МОСВ

Със заповед на министъра на околната среда и водите са обявени за защитени нови четири вековни дървета.

Две от тях са на приблизителна възраст 250 години. Едното е от вида бяла върба (Salix alba), намира се в местността „Раги“ в землището на село Ослен Криводол, община Мездра. То има обиколка на стъблото 3,90 м. и височина около 20 м, а предложението за обявяването е внесено от кмета на община Мездра.

Другото 250-годишно вековно дърво е от вида цер (Quercus cerris), намира се в землището на село Тънково, община Стамболово, област Хасково, има обиколка на стъблото 3,77 м. и височина около 16 м. Предложението за обявяването е внесено от кмета на община Стамболово.

За защитено е обявено и вековно дърво на приблизителна възраст 110 години от вида летен дъб (Quercus robur), което се намира се в землището на село Старо село, община Тутракан, област Силистра. То има обиколка на стъблото 4,05 м. Предложението за обявяването е внесено от директора на Областното пътно управление в Силистра, на чиято територия се намира вековното дърво.

В заповедта на министъра е включено и четвърто вековно дърво от вида благун (Quercus frainetto) на приблизителна възраст 100 години, с обиколка на стъблото 4,05 м и височина около 23 м. Намира се в землището на село Боров дол, община Твърдица, област Сливен и предложението за обявяването му за защитено е внесено от частните съсобственици на имота, на чиято територия се намира.

С обявяването на четирите дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерство на околната среда и водите. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.

