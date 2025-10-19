Обявиха заплатата на Иво Сиромахов при Слави Трифонов

Кадър ФБ

Иво Сиромахов получавал солидна заплата при Слави



Иво Сиромахов е напуснал Слави Трифонов поради цензура. Това твърди някогашната дясна ръка на Дългия дни откакто заяви, че към този момент не работи в 7/8 ТВ. Той разгласи раздялата си с малкия екран на партия „ ИТН ” предходната събота, откакто в петък, както нормално, беше водил „ Вечерното шоу на Слави Трифонов ”, поставяйки под прицел скандалния законопроект на сътрудниците си, предусещащ затвор за разпространение на персонална информация. Макар че планът не стана закон, той беше разчетен като знак, че партията на някогашните „ хъшове ” работи против свободата на словото.







Всеки, който е гледал предаванията на Иво Сиромахов под шапката на Слави Трифонов и в неговата телевизия, е забелязал, че той постоянно взима на майтап своите колеги-сценаристи, които все още са и депутати, а най-вече от ироничните му стрелички отнасят Тошко Йорданов и Станислав Балабанов. Двамата постоянно са обект на смешки, ирония и дори откровена рецензия във „ Вечерното шоу на Слави Трифонов ” по 7/8 ТВ, което с години се водеше не от Слави, а от Сиромахов. В облика на Балабанов в скеч предишния петък влезе Тодор Башиянов и това по стичане на събитията се трансформира в последното предаване на Сиромахов.



Явно след предаването се е разразил скандал за калта, която се хвърля по партията и нейните най-видни членове. Разногласията са стигнали до такава степен, че водещият да хвърли оставка безусловно „ от през днешния ден за на следващия ден ”. В събота Сиромахов разгласи в обществените мрежи, че към този момент не работи при Слави. „ Имам удоволствието да ви оповестя, че от през днешния ден към този момент не съм водещ в телевизия „ седем осми “. Телевизията слага ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко поисквам здраве, независимост, самостоятелност, благополучие, обич, храброст, геройство, достолепие, чест и разум. Те другото си го имат ”, написа Сиромахов с явна подигравка.



В същото време Трифонов също заяви в мрежата: „ От през днешния ден моят сътрудник и другар Иво Сиромахов към този момент не работи при нас. През всичките тези години съм бил извънредно благополучен и признателен, че съм имал опцията да се допирам до неговия гений. Но колкото и да ми е мъчително, всеки човек има правото да живее живота си, както откри за добре, и да развива гения си, както откри за добре. Аз мога единствено да бъда признателен за всички прелестни моменти, които сме претърпели дружно. ”



Стана ясно, че причина за раздялата е противоречие на Сиромахов с политиката на към този момент някогашните му сътрудници, която водят като депутати, и в частност – със законопроекта им, който планува затвор за разпространяване на персонална информация в медиите. Това на процедура значи чадър над всички, които злоупотребяват с властта за персонално облагодетелстване. „ Човек, когато е политик, би трябвало да внимава и с персоналния си живот – той също е обществено притежание. Ако политик се снима на яхта с манекенки, това към този момент не е персонален живот, а информация, до която обществото би трябвало да има достъп ” – този образец за причините си срещу закона даде Сиромахов в подкаста „ Контракоментар ” на Асен Генов. Той изясни също по този начин, че в законопроекта е било планувано позволение да се подслушват медии и жители при подозрения, че имат желание да издават персонална информация. Това на процедура значи гнет, с изключение на цензура.



Бившият сценарист твърди, че в цялата му история със Слави в никакъв случай не е бил обект на цензура. Първият път бил в деня, в който напуснал. „ Не знам по какъв начин е изглеждало в профил, само че аз постоянно съм имал цялостната независимост да приказвам каквото желая и да не се преценявам с никого. И го правех. Тръгнах си сега, в който ми беше казано да карам по-кротко. Пък аз не мога да карам по-кротко. На 53 години съм, късно ми е занапред да се изучавам да се привеждам. От всички благоприятни условия, които ми предлага животът, обичана ми е опцията когато и да е да стана и да си потегли ”, споделя писателят пред „ Дойче Веле ”.



Той сложил условия пред Слави още когато станало ясно, че ще прави партия. „ Моето изискване да работя, откакто беше основана партията – аз явно съм отвън нея, нито членувам, нито споделям нейните цели и идеали (идеали го споделям с лека усмивка, тъй като идеали тук не виждам) – е, че ще имам цялостна независимост. И съм я имал до петък ”, посочи Сиромахов. Той приел концепцията за новата корекция в закона като изменничество по отношение на цялата предходна история на групата към Слави. Според източници на „ Уикенд ”, в кабеларката на Трифонов Иво е получавал 5 цифрена месечна заплата.

Той на процедура бил един от най-високоплатените там.



Ето какво написа Сиромахов в мрежата особено за Тошко Йорданов, преди да разгласи напускането си: „ Тошко, пиша ти тук, с цел да наруша обществено закона ви за персоналната информация и да имате съображение да ме вкарате в пандиза за 1 до 6 години. Все още не мога да допускам, че тъкмо вашата партийна групичка предлага тази мракобесна корекция в закона, която заплашва със затвор всеки, който написа и приказва свободно. Бях останал с чувството, че през годините, в които сме работили дружно, свободата на словото е била значима за вас. Явно съм се заблуждавал.



В какво се превърнахте, откогато влязохте във властта? Каква работа свършихте за тия няколко години, откогато сте депутати, с изключение на да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио? Какво стана с обещанията за мажоритарна изборна система? За електронно гласоподаване? За директен избор на основния прокурор и полицейските началници? За понижаване на партийната дотация на 1 лев? За понижаване на броя на депутатите от 240 на 120? ”.



Само преди към месец Слави Трифонов обясняваше пред Евгени Димитров-Маестрото, че е напуснал преди време Би Ти Ви също поради цензура. Ако не му забранявали да приказва, каквото желае, можело да продължи да работи още години в малкия екран. Явно историята се повтаря, само че с разменени функции.



Сиромахов твърди, че няма желание да се пенсионира. В момента търси работа и в това време популяризира книгите си в обществените мрежи. Интересът към тях е повишен, с помощта на абсурда с оставката му. Дължат му се авторски права и за представлението „ Българската литература в резюме ” с Мария Игнатова, Ненчо Илчев и Антоан Петров-Анди. В представлението „ Операцията ” – още веднъж от Сиромахов – участваше настоящият министър на културата Мариан Бачев, само че то сега не се играе.



Откакто Сиромахов напусна малкия екран, водещ на вечерното шоуто е Филип Станев.

