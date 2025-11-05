Обявиха заплатата на Мони Николов в Русия

Кадър БНТ

Българската гордост в световния волейбол – Симеон Николов, вече живее спортната си мечта в далечен Сибир!

Само на 18 години, Мони подписа с руския гранд „Локомотив“ (Новосибирск) и, според публикации в руските медии, вече прибира заплата в размер на около 100 000 долара годишно, пише България днес

Сребърният медалист от световното първенство започна ударно сезона – неговият тим е с четири победи от четири мача, а младият ни разпределител е спечелил сърцата на феновете със зряла игра и огромен хъс. Руснаците вече го наричат „златното момче на България“.

В Русия точните договори се пазят в тайна, но се знае, че повечето разпределители в Суперлигата получават между 100 000 и 200 000 долара годишно.

Още в https://www.bgdnes.bg/sport/article/21647265

