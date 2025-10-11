Обявиха заплатата на Венета Райкова в БТВ

Кадър БТВ

Новата звезда в ефира на Би Ти Ви Венета Райкова отново е в центъра на буря. Само месец, след като пое "Преди обед", блондинката от Попово не само предизвика рейтингов фурор, но и грандиозен скандал зад кулисите, пише Ретро.

Според източници от телевизията бившата водеща на "Горещо" и "Папараци" е подписала договор за солидна месечна заплата - сума, която надхвърля многократно стандартното възнаграждение за дневно токшоу. Това е и една от най-коментирани теми в коридорите на медията.

Райкова си издействала солидна сума, след като обещала да направи немислимото: да настигне и дори да надмине Гала по гледаемост в сутрешния часови пояс. И действително нахаканата Венета чупи рейтингите, но качеството на шоуто и е под тежка критика, коментират в медията.

А скандалът не закъсня. Продуцентът на предаването - журналистът Георги Тошев, не издържа на новия стил, наложен от блондинката, и се разграничи публично от формата. Само дни, след като тя започна да води, той обяви, че няма нищо общо с новото лице на "Преди обед". Тошев, потресен от съдържанието, темите и гостите, се раздели и с предаването, и с телевизията.

