Обявиха заплатите във Фантастико: Търсят се много хора

Екипният дух, иновативността, ангажираността на колегите и техният стремеж да бъдем най-добрите ни правят предпочитан избор в ежедневието на хората. Отличните ни резултати ни позволяват да предоставяме на колегите атрактивни възнаграждения за техните усилия и отдаденост. Силно конкурентно отново повишаваме и през тази година възнагражденията на служителите на ФАНТАСТИКО ГРУП, значително изпреварвайки инфлационните тенденции и средните пазарни стойности, казва Антоанета Георгиева, директорът на отдел „Екип, обучение и развитие" пред 24 часа.

За най-разпознаваемата позиция на служител в супермаркет от септември

стартовата заплата ще

бъде 2384 лв. бруто, а след втората година в компанията служителите на по-отговорни позиции в супермаркетите ще получават 3544 лв. бруто.

В логистичния ни център възнагражденията за складовите служители ще започват от 2616 лв. бруто и ще достигат нива от 3608 лв. бруто.

Ние сме работодател, който е изградил високо ниво на доверие сред колегите от екипа. Изпълняваме поетите ангажименти и това гарантира сигурност и стабилност в различни предизвикателни периоди, обусловени от външни фактори, през които сме преминали заедно.

Каним да се присъединят към нашия екип както кандидати, които нямат опит или имат малък опит, така и професионалисти с богат опит, които могат да намерят професионална реализация при нас.

