Обявиха заплатите за всеки град в България: В един е 3600 лева

Пиксабей

За последните 14 години населението на страната е намаляло с над 1 млн. човека, показват данните на НСИ, пише Труд.

В редица райони на страната населението е предимно от пенсионери, показват данни на НОИ и на НСИ. Най-тежко е положението в пет области, в които над 40% от хората взимат пенсии. Това са Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил и Смолян. Характерни за повечето от тези области са ниските заплати и обезлюдяването, пише Труд.

За последните 14 години населението на страната е намаляло с над 1 млн. човека, показват данните на НСИ. Към края на миналата година населението е 6,437 млн. човека, което е спад с над 14 на сто за период от 14 години. Пенсионерите също намаляват, но не толкова бързо. Към края на 2010 г. пенсионерите са 2,194 млн., а към края на миналата година са 2,052 млн. Това представлява намаление със 142 хил. човека, или с 6,5 на сто. Оказва се, че населението на страната намалява два пъти по-бързо от пенсионерите.

Най-тежко е положението във Видин. За период от 14 години населението на областта е намаляло с над 33 на сто, до малко над 70 хил. човека. Заплатите в областта са едни от най-ниските в страната - средно 1686 лв. през месец март тази година. А пенсионерите са над 42 на сто от населението на областта. Заради ниските заплати младите хора бягат от областта, което води до намаляване на раждаемостта и застаряване на населението.

В област Габрово също над 42 на сто от хората са пенсионери. Населението на областта също не е много голямо - 93,8 хил. човека, но заплатите са доста по-високи, отколкото във Видин - средно 1892 лв. Петте областите с най-голям дял на пенсионерите са сред районите на страната с най-голям спад на населението за последните 14 години. Заплатите в Кюстендил и Смолян са сред най-ниските в страната, което е основна причини младите да бягат оттам.

София и Варна са с най-младо население. В столицата само 25,36% от населението взимат пенсия, а в област Варна делът на пенсионерите е 26,86%. Заплатите в София са най-високи, а Варна също предоставя добри условия за живот. На следващите места по най-малък дял на пенсионерите са областите Бургас (27,49%), Пловдив (28,94%), Сливан (29,37%) и Благоевград (29,43%). Сливен попада в тази трупа заради големия дял на ромско население, а в останалите градове с малък дял на пенсионерите освен сравнително високите заплати има и университети, които привличат млади хора.

Населението намалява във всички области на страната през последните 14 години, с изключение на София. В столицата населението нараства и вече доближава 1,3 млн. човека, показват данните на НСИ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!