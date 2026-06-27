Обявиха жълт код в 15 области от страната

Снимка НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за потенциално опасно горещо време в петнайсет области на страната за неделния ден. Съобщават от Българското национално радио, че температурите ще достигнат до 37 градуса, като предупреждението обхваща териториите на Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Ямбол и Сливен.

През неделния ден времето ще бъде слънчево, като след пладне над планините ще се появи незначителна купеста облачност. Максималните температури ще се движат между 32 и 37 градуса, а в столицата ще бъдат около 32 градуса. Ще духа слаб, а в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток.

Тенденцията към повишаване на температурите ще продължи и в началото на новата седмица. В понеделник термометрите ще отчитат стойности между 33 и 38 градуса, като горещото време ще се запази в цялата страна. Във вторник се очаква температурите да се повишат с още един-два градуса, достигайки своя пик за седмицата.

За търсещите прохлада по българското крайбрежие прогнозата е благоприятна. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 28 и 30 градуса, а морската вода ще бъде с температура от 25-26 градуса при слабо вълнение от 1-2 бала.

В планинските райони максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, докато на 2000 метра ще отчитат около 17 градуса. Очаква се умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър, пише dunavmost.com.

Въпреки високите градуси в началото на седмицата, синоптиците предвиждат сериозна промяна на атмосферните условия. Още във вторник над Западна България, а в сряда и над североизточните райони, въздушната маса ще се лабилизира. В следобедните часове там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, предимно в планинските масиви.

През втората половина на седмицата на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, като не са изключени и градушки. Вятърът ще промени посоката си от северозапад, а впоследствие в Източна България – от север-североизток. Това ще доведе до нахлуване на относително по-хладен въздух. Според прогнозата, до събота максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат чувствително и ще бъдат в интервала между 25 и 30 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

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