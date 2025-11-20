Обявиха жълт код за 18 области за петък

Кадър НИМХ

НИМХ обяви жълт код за силен вятър в 18 области от Западна, Северна, Източна и Южна България утре - Монтана, Враца, София, София-град, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

Там се очаква скоростта на вятъра да достига около 80 км/ч.

През следващото денонощие изгледите са за облачно време. В западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има мъгли. На места в Западна България и Рило-Родопската област предстоят валежи от дъжд, по-значителни в Югозападните райони, пише БТВ.

Максималните температури остават без съществена промяна – между 10 и 22 градуса. В София – около 18, 17 градуса в Пловдив и 20 във Варна.

