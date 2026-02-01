Обявиха жълт код за 2 февруари за почти цяла България

Кадър НИМХ

Предупреждението е за ниски температури и обилни снеговалежи

НИМХ обяви жълт код в почти цяла България за утре, 2 февруари 2026 г. Предупреждението е за ниски температури и обилни снеговалежи. Изключение правят само областите областите Перник, Кюстендил, София град и Благоевград.

Средиземноморски циклон, преминаващ през Балканите, ще донесе интензивни валежи от сняг, които ще започнат още днес от югозапад. Очаква се снежната покривка в Южна България да достигне 15-20 сантиметра, а в Северна България – между 10 и 15 сантиметра.

За днес е в сила оранжев код за почти цялата страна, ще има условия за виелици, преспи и поледици. Експертите съветват гражданите да ограничат пътуванията си в неделя и понеделник сутрин, тъй като условията за шофиране ще бъдат изключително тежки поради ниската видимост и опасността от закъсали автомобили. Валежите ще започнат да спират в понеделник около обяд, но застудяването ще се засили, като във вторник сутринта се очакват ледени температури до минус 13 градуса.

