Обявиха жълт код за интензивни валежи в 6 области в страната за утре, сред тях е и Варненска

Снимка: НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи в шест области в страната за утре, 7 юни.

Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Информацията е публикувана на сайта на НИМХ.

Предупреждението за жълт код е за възможност от локални наводнения. Възможни са и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, посочва БТА.

Според прогнозата за времето на НИМХ утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието - между 21 и 23 градуса, за София - около 26.

Редактор "Екип на Петел",

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