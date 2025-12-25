Обявиха жълт код за петък за 10 области

Пиксабей

Студен фронт обхваща част от страната в утрешния ден.

Жълт предупредителен код за опасно ниски температури е в сила за утрешния ден – 26 декември в много области. Това показва справка с прогнозата на метеоролозите за втория ден на Коледа.

Предупреждението за студено време обхваща областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово и Плевен.

Студ и вятър в Дунавската равнина

Минималните температури в петък сутринта ще бъдат предимно между минус 5° и 0°. През деня облачността ще бъде променлива, като временно ще се разкъсва и намалява. Следобед и привечер обаче облаците отново ще се увеличат от североизток.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Специфично за Дунавската равнина, където попада и Русе, след обяд се очаква вятърът да се усили, което ще засили усещането за студ.

Максималните температури ще останат ниски – в Северна България те ще варират между минус 2° и 0°, докато в югоизточните райони ще достигнат до 6°-7°.

Обстановката в планините и по морето

В планините условията ще бъдат динамични. Облачността ще намалява до предимно ясно време, но ще духа умерен и силен вятър. На височина 1200 метра температурата ще бъде около минус 1°, а на 2000 метра ще падне до минус 3°.

По Черноморието се очаква временно разкъсване на облачността, която по-късно отново ще се увеличи. Максималните температури там ще бъдат положителни – между 5° и 8°, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Към края на деня вятърът от север отново ще се усили, с което ще започне ново застудяване над страната.

