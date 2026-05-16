Обявиха жълт код за значителни валежи и в неделя

Ще продължи да вали и през втория почивен ден.

Жълт код за интензивни валежи е в сила и в неделя. Предупреждението от първа степен е в сила за 6 области – Русе, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

Очакваните количества валежи в тези райони са между 20 и 35 литра на квадратен метър.

През нощта облачността над страната ще се задържи значителна и на много места предстоят дъждове. В Североизточна България ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици.

След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. През деня отново предстоят увеличения на облачността. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени и с гръмотевици. Тогава температурите ще се понижат, максималните ще са от 14°-16° на места в Западна и Североизточна България до 20°-22° – в Горнотракийската низина.

В началото на новата седмица ще остане ветровито, с променлива облачност. Само на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни превалявания.

Във вторник над Южна България в следобедните часове предстоят увеличения на облачността. Там на повече места ще превали и прегърми.

В средата на седмицата ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Източна България и планините ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, пише btvnovinite.bg.

