Обявяват грипна епидемия в област Варна от 14 януари, решава се ще минат ли учениците онлайн

Снимка: Булфото, архив

Регионалната здравна инспекция във Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари.

Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа, предава БТА.

Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени.

Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!