Обявяват грипна ваканция във Варна от 14 до 20 януари

Булфото

Грипна ваканция за учениците от Варна и областта ще бъде обявена от 14 до 20 януари заради високата заболяемост от грип тип А-239/на 10 000 души,това съобщи проф. Цонко Паунов , директор на РЗИ, предаде Даниела Стойнова от БНР.

На 19.01. ще бъде свикано ново заседание на комисията за борба с грипа и ОРЗ. Прекратяват се свижданията и плановите операции в болниците,детските ясли и градини ще работят със строг филтър. Предлага се обучението да е онлайн.

