Обявяват само 3 ваканции за учениците

Булфото

Само три ваканции, другите почивки ще се казват неучебни дни

Ваканция вече ще е само период за почивка на учениците, който включва два или повече дни за отдих. Това обаче не означава, че те ще бъдат лишени от отдих между сроковете или около 1 ноември, но в тези случаи дните ще бъдат обявявани като неучебни, а не като ваканция, пише Труд.

В тази връзка са и новите текстове в Наредба № 10 за

организацията на дейностите в училищното образование, които са публикувани за обществено обсъждане.

Според тях краят на първия учебен срок следва да е денят,

който съвпада с последния работен ден на седмицата. През учебната година учениците ползват коледна, пролетна и лятна ваканция. За определена учебна година министърът на

образованието и науката със заповед може да определи ползването и на есенна и/или междусрочна ваканция.

Вече ще има и възможност за анулиране на зрелостни работи с идентични текстове, като превенция срещу преписването,

когато задачите изискват създаване на самостоятелен отговор.

Става дума за случаи, в които в отделни изпитни работи съвпадат напълно или почти напълно – по структура, отговори, формулировки или решения –

до степен, която изключва възможността за самостоятелно изготвяне.

Целта на промяната е да се гарантира равнопоставеността при оценяването на държавните зрелостни изпити, чрез ограничаване на възможността ученици да получават оценка въз основа на копирани или механично възпроизведени текстове, с което се защитава усилието на онези, които полагат реален труд.

