Обявяват второто класиране за детските ясли във Варна

Пекселс

Резултатите от второто класирането за прием в детските ясли във Варна ще бъде обявено на 11 юни, днес, до 17:00 часа, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.



295 места бяха обявени за второто класиране за целодневен прием в самостоятелните детски ясли във Варна.



Срокът за потвърждаване на приетите деца е от 12.06.2026 г. до 18.06.2026 г.



Свободните места са:



ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 14 места;



ДЯ №2 „Моряче“ – 30 места;



ДЯ №3 „Зайо Байо“ – 25 места;



ДЯ №4 „Приказен свят“ – 8 места;



ДЯ №5 „Чуден свят“ - 24 места;



ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 26 места;



ДЯ №7 „Роза“ – 8 места;



ДЯ №9 „Детелина“ –70 места;



ДЯ №11 „Иглика“ –45 места;



ДЯ №13 „Русалка“ –30 места;



ДЯ №14 „Звънче“ –15 места.



Във връзка с приетите „Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на Община Варна“ водещ критерий е постоянният или настоящ адрес на детето. При отваряне на системата се актуализират база данни „Население“, като данните за адреса на детето са към 28.05.2026 г. След тази дата при промяна на адресната регистрация, родителят има възможност да посети детската ясла по първо желание и с Удостоверението за променен адрес, като директорът на детската ясла извършва редакцията. При промяна на адрес няма критерий уседналост, припомнят експертите от здравната дирекция.



При извършване на класиране регистрационният номер на Заявлението няма значение. Децата се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия се прилага функция по генериране на случайни числа и децата се подреждат във възходящ ред по случайно число.



В сайта на Община Варна, на ел. адрес https://newkg.uslugi.io/ родителите могат да намерят информация относно Правилата за класиране и прием в самостоятелните детски ясли, района на детската ясла, както и отговори на често задавани въпроси от родители.

Редактор "Екип на Петел",

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