Очаква ни горещо време в четвъртък

Снимка Булфото

В четвъртък, 16 юли, времето над България ще остане предимно слънчево и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. Следобед в североизточните части на страната и над планините ще се развие купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи и локални гръмотевици.

Преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава ясно и слънчево време. Около и след пладне обаче ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Според информацията от БГНЕС на отделни места, предимно в североизточните и планинските райони, се очакват краткотрайни дъждове, придружени от гръмотевична дейност. Вятърът ще бъде слаб до умерен, ориентиран от изток-североизток. Живакът в термометрите ще достигне стойности между 31 и 36 градуса, като в столицата София те ще се задържат на нива от около 32 градуса.

В планинските масиви денят ще започне с предимно слънчево време, което ще предразполага към туризъм. В следобедните часове облачността ще се увеличи и на много места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици, които ще бъдат по-интензивни в обхвата на Рило-Родопската област. Вятърът ще е предимно слаб до умерен от североизток, като по най-високите върхове временно ще се усилва от север-северозапад. Температурите в планините ще бъдат сравнително приятни – около 24 градуса на надморска височина от 1200 метра и около 16 градуса на 2000 метра.

За почиващите по родното Черноморие времето ще предложи отлични условия. Там ще преобладава слънчево време, като едва следобед ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще варират между 26 и 29 градуса. Морската вода остава приятна за къпане с температури между 22 и 24 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо – около 1 бал.

Подобна синоптична обстановка се очаква и на Балканския полуостров, където по-значителна облачност и валежи ще има предимно в северозападните и планинските части, допълват от информационната агенция.

Редактор "Екип на Петел",

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