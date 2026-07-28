Очаква се Румен Радев да направи извънредно изявление

Снимка Министерски съвет

От "Прогресивна България" обявиха, че се очаква се изявление на премиера и лидер на партията Румен Радев, съобщи БНР.

Засега не е ясно какво ще обяви премиерът и дали ще засегне темата с ветото на бюджета, което "Продължаваме промяната" и КТ "Подкрепа" настояват Илияна Йотова да наложи, пише epicenter.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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