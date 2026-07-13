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Очаква се Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия

13.07.2026 / 13:52 1

Булфото

Очаква се бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия.

Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка, предаде БНР.

Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо два месеца в сръбски арест.

По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит.

Най-вероятно след довеждането му в България Стоян Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично.

Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи.

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Коментари
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kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 634691 | Одобрение: 125106
Когато го задържат се надяваме освен белезниците да му предоставят кофа с вазелин.....или да забравят вазелина ! Направо на сухо !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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