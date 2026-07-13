Очаква се Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия

Булфото

Очаква се бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия.

Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка, предаде БНР.

Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо два месеца в сръбски арест.

По информация на неговия адвокат Емануил Йорданов Мавродиев е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и адвокатът на фирмата, получила необезпечения кредит.

Най-вероятно след довеждането му в България Стоян Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично.

Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!