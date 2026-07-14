Очаква се да бъде обявено първото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София

Снимка Министерство на образованието и науката

Очаква се днес да бъде обявено първото класиране за прием в гимназиите от осми клас в София. Документите за първото класиране се подаваха от 8 до 10 юли, само по електронен път. Това съобщиха тогава от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град.

За удобство на кандидат-гимназистите и техните близки при кандидатстването от осми клас можеше да се използва за ориентиране интерактивната карта, подготвена от РУО в София-град специално за кампанията за държавния план-прием за 2026/2027 година, както и таблицата с брой паралелки, кодове и балообразуване, съобщи БТА.

С решение на педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки за прием от осми клас.

Цялата необходима информация относно оценките се отразява по служебен път, преди да се пристъпи към балообразуването и класирането.

При класирането се започва винаги от желанието на позиция номер 1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига балът, поясниха от РУО в София-град.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желаният регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

От РУО в София-град обърнаха внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не са постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап от дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

Министерството на образованието и науката публикува на 29 юни резултатите от националното външно оценяване (НВО) в края на седми и десети клас.

На 17 юни и на 19 юни се състоя НВО по български език и литература, както и по математика в седми и в десети клас. Очакваше се на изпитите да се явят общо около 110 000 седмокласници и десетокласници.

Редактор "Екип на Петел",

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