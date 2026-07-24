Очаква се да вали сняг на Черни връх
Краят на юли изненадва с необичайно студено утро.
Драгоман посрещна деня с едва 6°C, София регистрира 9°C, а Кюстендил - 10°C. Това отчетоха синоптиците от Meteo Balkans.
Студът не остава само по равнините. Днес се очакват валежи от сняг на Черни връх и по всички върхове над 2500 метра в Рила и Пирин.
Температурите са с 9 до 16 градуса под климатичната норма за края на юли - отклонение, характерно по-скоро за есенен месец. Преди предстоящото затопляне студеното отклонение ще се задържи още известно време.
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