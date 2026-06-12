Очаква се днес Русия да изстреля Орешник по Украйна

Кадър ДСНС

Военно въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна предупредиха за голяма вероятност Русия да използва в петък, 12 юни, балистична ракета със среден обсег "Орешник“. Това се посочва в съобщение на ВВС на ВСУ, цитира Новини.бг.

"През следващите 24 часа съществува висока вероятност противникът да използва балистична ракета със среден обсег от полигона Капустин Яр“, се посочва в съобщението.

Украинците са призовани да не игнорират сигналите за въздушна тревога.

"Обръщайте внимание на сигналите за тревога. Врагът отново се движи в полигона Капустин Яр“, написа в Telegram Андрей Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана.

Русия три пъти е нанасяла удари по Украйна с ракети "Орешник“. Първата атака бе срещу Днепър на 21 ноември 2024 г. На 8 януари 2026 г. Русия нанесе удар с този тип ракета по Лвовска област, в резултат на което бе повреден инфраструктурен обект, пише Фокус.

На 24 май 2026 г. бе съобщено за удар с "Орешник“ по Била Церква в Киевска област. По-късно стана известно, че Русия е използвала две ракети "Орешник“ по време на масирана атака на 24 май, като втората може да е паднала на контрилираната от Руия територия на Донецка област.

Редактор "Екип на Петел",

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