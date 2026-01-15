Очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни

Пиксабей

Увеличават се случаите на заболели от грип в страната.

Най-сериозен ръст на заболеваемостта има в Бургас, Добрич, Силистра, Перник, София - област, Ямбол и Хасково.

Във Варна вече е обявена грипна епидемия от вчера.

Преустановен е присъственият учебен процес, а в детските градини се забранява смесването на групи. Спрени са свижданията в болници, профилактичните прегледи и задължителните имунизации, предаде БНТ.

