Очаква се оставката на кабинета "Желязков" да бъде гласувана днес от НС

Очаква се като първа точка за днес Народното събрание да гласува оставката на кабинета "Желязков".

Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване във фейсбук от централата на партията. По думите му няма да има никакво преформатиране на кабинета, посочва БТА.

В четвъртък, преди депутатите да гласуват по шестия вот на недоверие към правителството - за несправяне с икономическата политика, на брифинг в Народното събрание премиерът Желязков обяви, че подава оставката на Министерския съвет, а по-късно тя бе и депозирана и в деловодството на парламента.

Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа, обясни решението Росен Желязков.

Желязков бе избран за премиер на 16 януари т.г. със 125 гласа "за", "против“ - 114, без "въздържал се".

В приетата програма за работа на депутатите е включен редовният петъчен парламентарен контрол. В него е предвидено да участват вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Красимир Вълчев, Манол Генов, Петър Дилов, Жечо Станков, Теменужка Петкова и Георг Георгиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!