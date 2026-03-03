Очаква се първите полети за евакуация на българи от Близкия изток да започнат утре

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Очаква се първите полети за евакуация на българи, които се намират в засегнатите райони от конфликта в Близкия изток, да започнат утре.

Надяваме се, рано сутринта утре да започнем с първите полети по изтеглянето на нашите сънародници от зоните на конфликта, обяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски на брифинг в Министерския съвет след среща при премиера Андрей Гюров във връзка със ситуацията в Близкия изток и възможностите за евакуация на българи от района.

По думите на Нейнски, предстои прибирането на българи и от Абу Даби и Дубай. Всичко зависи от това къде ще ни дадат слотове, подчерта тя. Дава се разрешение за конкретен времеви отрязък, обясни Нейнски, цитирана от БТА. Тя каза, че ако едно такова изтегляне се провали заради възникнал проблем със сигурността, този слот се оттегля и отново трябва да се отправи искане за евакуация.

„В момента се обсъждат различни възможности и маршрути. За нас приоритет е сигурността“, подчерта Андрей Гюров. Той съобщи, че е провел срещи с ресорните министри, както и с представители на авиационните и други компетентни служби, които са докладвали за предприетите действия по организацията на евакуационните полети.

