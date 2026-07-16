Очаква се средната пенсия да достигне 543 евро

Снимка МТСП

Проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. беше приет на второ четене от Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание със запазване на основните параметри, предложени от правителството. С проекта се осигуряват средства за редовното изплащане на всички социалноосигурителни плащания – пенсии, болнични, обезщетения за майчинство и безработица. Гарантира се и изплащането на увеличените от 1 юли със 7,8% пенсии, както и на повишения размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до 347,51 евро. В резултат на заложените мерки се очаква през 2026 г. средната пенсия в България да достигне 543 евро, което е 45 евро или с 9% повече спрямо миналата година.

Народните представители от бюджетната комисия решиха минималният осигурителен доход да се изравни с минималната работна заплата и от 1 август да стане 620,20 евро. Те подкрепиха и предложените от Министерството на труда и социалната политика мерки за изсветляване на икономиката, които предвиждат нови минимални осигурителни доходи по икономически дейности и професии и повишаването максималния осигурителен доход до 2300 евро.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че минималният осигурителен доход трябва да се повиши, тъй като по закон размерът му няма как да е по-нисък от актуалния размер на минималната работна заплата, която от 1 януари 2026 г. е 620,20 евро.

Тя припомни, че минималните осигурителни доходи по икономически дейности и професии по закон трябва да се актуализират всяка година. Това обаче от десет години не е правено, поради което в момента за почти всички позиции, разпределени в 8 групи длъжности от 86 икономически дейности, е определен минимален осигурителен доход от 550,66 евро.

„Минималните осигурителни доходи са изключително важен механизъм за предотвратяване укриването на осигурителни вноски чрез сключване на трудови договори, в които е уговорено минимално възнаграждение, а разликата най-често се получава в плик“, обясни министър Наталия Ефремова.

Тя подкрепи намерението на правителството с бюджета за 2027 г. да бъдат предприети мерки за увеличаване на обезщетението, което майките на деца до 2 години получават при завръщане на работа преди изтичане на отпуска за отглеждане на дете. „МТСП работи с неправителствения сектор и други институции за подготовката на по-широк пакет от мерки за подкрепа на родителството, който ще бъде предложен с бюджета за 2027 г. Подкрепата на родителството по никакъв начин не може да се подобри, ако променим единствено размера на обезщетението през втората година на майчинството. Подкрепата изисква много по-комплексен подход, който предполага време и преглед на всички възможности за подпомагане на семействата с малки деца“, каза министър Ефремова.

Тя отбеляза, че в бюджета на Държавното обществено осигуряване се запазват и параметрите на обезщетенията за безработица. Тя подчерта, че те представляват осигурителни плащания, чиято основна функция е да заместят част от загубения трудов доход в периода, в който хората търсят нова работа.

„Обезщетението за безработица не е социална помощ, а осигурително плащане, което има за цел да замести загубения трудов доход. То е свързано с осигурителния принос и дохода, върху който са правени осигурителни вноски“, заяви министър Ефремова.

Министърът обясни, че минималният размер от 9,21 евро на ден има защитна функция и се прилага в ограничен брой случаи – когато хората, останали без работа нямат достатъчно осигурителен стаж и са се осигурявали върху нисък доход. Тя посочи, че максималният размер на обезщетението от 54 евро на ден се получава от около 2000 души, които са се осигурявали върху максималния осигурителен доход и обичайно остават безработни за кратък период.

Редактор "Екип на Петел",

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