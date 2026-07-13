Очаква се становище на "Геозащита" за свлачището под стълбите на плажа в Галата

Снимка: Ивайло Маринов

Очаква се официалното становище на "Геозащита" за свлачището на плажа в "Галата" във Варна, което се намира точно под стълбите в квартала.

След изискан спешен оглед на място там вече е извършена проверка от експерти от "Геозащита", Община Варна, пожарната и други компетентни институции. Районът е обследван и заснет, включително с дрон, и според резултатите ще бъде преценено дали са необходими укрепителни дейности или временно ограничаване на достъпа до част от плажната ивица. Това обясни за Радио Варна кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов.

На място там има свлечена земна маса и паднали дървета, а кореспонденция със собствениците на бунгалата в района се води още от месец февруари, уточни Маринов.

37 са бунгалата, които са част от бивш лагер на "Девня цимент". Към момента две фирми са собственици на тези бунгала, поясни Ивайло Маринов. Проверка е установила, че шест от бунгалата са незаконно изградени, за тях предстои издаването на заповеди за премахване. Изискани са документи от "Девня цимент" и от Държавния архив, за да бъде установен първоначалният статут на всички обекти, допълни кметът на район "Аспарухово".

Според информацията, с която разполага Ивайло Маринов, част от стълбите към плажа в квартал "Галата" попадат в частни имоти, придобити след проверки през 2024 и 2025 г. Те установяват, че едно лице е придобило пет имота, допълни Маринов. Според него кметът на Варна Благомир Коцев трябва да си търси правата в съда, за да си върне общинските имоти.

Редактор "Екип на Петел",

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